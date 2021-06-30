Дмитрий Гордон нашел возможную причину ухода Пугачевой от Киркорова

Украинский телеведущий Дмитрий Гордон выложил обращение к Филиппу Киркорову, в котором рассказал, что певцу не рады на Украине. И заявил, что разногласия по Крыму могли быть причиной развода Киркорова с Аллой Пугачевой.

22 июня украинские власти включили Киркорова в список угроз национальной безопасности, запретив въезд в республику. 27 июня его исключили из списка.

Певец ранее называл Крым своим любимым регионом России. И высказывался в поддержку президента Владимира Путина.

Гордон посоветовал артисту брать пример с «великой певицы и великой женщины» Аллы Пугачевой.

«Ты где-нибудь слышал, чтобы она поддержала аннексию Крыма? Ты хоть раз видел, чтобы она приехала в Крым? Ты хоть раз слышал, чтобы она что-то плохое об Украине сказала?» — наседал журналист.

«Может быть, поэтому Алла Борисовна отписалась от тебя в Instagram? Может быть, поэтому Алла Борисовна променяла тебя на Максима Галкина?» — выдвинул версию Гордон.

Пугачева и Киркоров состояли в браке в 1994–2005 годах. В 2011 году певица вышла замуж за юмориста и телеведущего Максима Галкина.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года, через девять лет после расставания Киркорова и Пугачевой.

Пугачева отписалась от бывшего супруга в январе 2021 года. Это произошло после того как Киркоров опубликовал пост в Instagram, в котором призвал «не раскачивать лодку», не принимать участия в митинге «берлинского пациента» и быть «единым с нашим Лидером».