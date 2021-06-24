«Давно живем в этом бреду»: попадание Киркорова в черный список Украины объяснили

Для попадания в черный список Украины не нужно даже делать никаких заявлений по Крыму. Достаточно въехать на полуостров с материковой части России. Так украинский политолог и директор Киевского центра политических исследований и конфликтологи Михаил Погребинский прокомментировал «360» включение Филиппа Киркорова перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины.

«Есть обычно формальное основание для таких вещей. Если артист побывал в Крыму не через Украину», — объяснил политолог.

То есть если человек приехал в Крым со стороны России. Например, прилетел из Москвы в Симферополь. По его словам, Киркоров при этом даже мог не высказывать свою позицию по поводу присоединения Крыма к России.

«Этого (въезда в Крым со стороны России — прим. ред.) достаточно, чтобы включить в список врагов Украинского государства, опасных для украинской государственности. Мы уже давно живем в этом бреду», — резюмировал Погребинский.

Ранее Министерство культуры и информационной политики Украины внесло Киркорова в черный список по представлению Службы безопасности Украины (СБУ). При этом никаких разъяснений этого шага не последовало. Поп-короля посчитали человеком, который представляет угрозу национальной безопасности Украины.