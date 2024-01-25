Эксклюзив 25 января 2024, 15:58 «Для всех, кто переживал». Суд назначил первую беседу по иску Киркорова к Успенской Адвокат Добровинский: суд принял иск Киркорова к Успенской о защите чести Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Читать 360tv в

Замоскворецкий суд назначил первую беседу по иску певца Филиппа Киркорова к артистке Любови Успенской на 11 марта. Об этом «360» заявил адвокат Александр Добровинский.

Он рассказал, что суд принял иск Киркорова, в котором тот заявил об оскорбительных словах Успенской. Артист обратился в суд с просьбой обязать певицу опровергнуть все заявления, которыми она пыталась опорочить его честь и достоинство.

Реклама

«Для всех, кто переживал, что иск Филиппа Киркорова к Любови Успенской был оставлен без движения перед Новым годом, сообщаю: иск принят Замоскворецким судом», — отметил Добровинский.

Юрист добавил, что представители Киркорова попросили суд также взыскать с артистки 12 миллионов рублей в качестве моральной компенсации и понесенных расходов.

«В иске мы просим суд <…> взыскать моральную компенсацию в размере 10 миллионов рублей, плюс оплатить понесенные расходы, которые составляют еще около двух миллионов рублей», — подчеркнул адвокат.

Ранее Добровинский назвал странными и оскорбительными слова Успенской о якобы женоненавистничестве Киркорова. По его словам, юристы подготовили список фраз певицы, которые порочат знаменитого артиста.