Михалков выругался матом. Такой была реакция на слова о том, что его передача «для быдла»

Режиссер Никита Михалков выругался матом на критику его передачи «Бесогон ТВ». Ему не понравилось мнение владельца газеты «Московский комсомолец» Павла Гусева. Он назвал передачу Михалкова глупой и рассчитанной для быдляка.

«Паш, ты *** (обалдел — прим. ред.), что ли? Ты с ума сошел?» — заявил режиссер, обращаясь к владельцу газеты.

Он подчеркнул, что среди его зрителей есть люди, имеющие положение, достаток, образование и связи уровня Гусева.

«Ты вот так, будучи известным человеком, можешь назвать более семи с половиной миллионов человек быдляком, только потому, что они смотрят наши программы?» — вопрошает режиссер.

В выпуске «Бесогон ТВ» рассказывалось о теориях заговора, в частности о том, что основатель Microsoft Билл Гейтс хочет чипировать людей.

Ранее стало известно, что новый выпуск программы Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» не будут показывать по «России 24». Эпизод можно будет посмотреть только на YouTube.