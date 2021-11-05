Дюжева попросили уйти с мероприятия после неуместной речи о грядущей смерти Юдашкина

Российский актер Дмитрий Дюжев выступил на мероприятии в честь модельера Валентина Юдашкина со странной речью. Он сказал, что неизвестно, увидят ли они еще раз дизайнера, так как тот болен раком. Об том написало издание StarHit.

Слова звезды сериала «Бригада» произвели негативное впечатление на семью модельера. В результате Дюжева попросили уйти.

«Все живем одним днем. Тот день, когда перейдем в иной мир, никто не знает. Сегодня мы видели гения. Нашего современника. Увидим ли мы его когда-нибудь еще — неизвестно», — сказал актер перед началом показа.

Стилист Лена Червова рассказала изданию, что Дюжев хороший человек. Но его выступление она не поддержала. Девушка заявила, что, прежде чем высказаться, нужно хорошо подумать.

По данным СМИ, Юдашкин борется с раком, но, несмотря на это, продолжает работать. Год назад поклонники обеспокоились видом похудевшего дизайнера. Лицо звезды, по словам подписчиков, тогда сильно осунулось, и в целом вид был болезненный.

Недавно модельер переболел ковидом после того, как сделал прививку. Но болезнь он перенес в легкой форме.