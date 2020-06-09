Поклонники обеспокоились видом похудевшего Юдашкина

На фото модельер сидит за накрытым столом.

«Завтрак, который я приготовила для Валентина — любимое блюдо Клода Моне. Может, станет и нашим!» — подписала снимок жена Юдашкина.

Фанатов модельера озаботил его внешний вид, так как выглядит сильно похудевшим. Возможно, на нем так сказался режим самоизоляции, введенный из-за угрозы распространения коронавирусом.

Подписчики предположили, что Юдашкин может быть снова болен. Ранее стало известно, что у звезды рак пищевода. Лицо звезды сильно осунулось и в целом дизайнер заметно исхудал.

«Что с ним?» — спрашивают фанаты.

Другие же заинтересовались рецептом аппетитного завтрака и попросили Марину им поделиться. Жена модельера пока его не опубликовала, но зато это сделали подписчики.

«Надо взбить белок, добавить на один белок 10 грамм сыра на мелкой терке, аккуратно перемешать и запечь три минуты в духовке. И только потом добавить желток и еще запечь. Очень вкусно, я делаю так», — написала пользователь с ником @ egrushevskaia.