    09 июня 2020, 20:36

    Поклонники обеспокоились видом похудевшего Юдашкина

    Анастасия Кременчугская

    Марина Юдашкина, супруга известного модельера Валентина Юдашкина, опубликовала на своей личной странице в социальной сети Instagram фотографию мужа. Поклонники обеспокоились состоянием его здоровья. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

    На фото модельер сидит за накрытым столом.

    «Завтрак, который я приготовила для Валентина — любимое блюдо Клода Моне. Может, станет и нашим!» — подписала снимок жена Юдашкина.

    Фанатов модельера озаботил его внешний вид, так как выглядит сильно похудевшим. Возможно, на нем так сказался режим самоизоляции, введенный из-за угрозы распространения коронавирусом.

    Подписчики предположили, что Юдашкин может быть снова болен. Ранее стало известно, что у звезды рак пищевода. Лицо звезды сильно осунулось и в целом дизайнер заметно исхудал.

    «Что с ним?» — спрашивают фанаты.

    Другие же заинтересовались рецептом аппетитного завтрака и попросили Марину им поделиться. Жена модельера пока его не опубликовала, но зато это сделали подписчики.

    «Надо взбить белок, добавить на один белок 10 грамм сыра на мелкой терке, аккуратно перемешать и запечь три минуты в духовке. И только потом добавить желток и еще запечь. Очень вкусно, я делаю так», — написала пользователь с ником @ egrushevskaia.