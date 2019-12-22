Директор Заворотнюк назвал бредом сбор денег на лечение актрисы

О блокировке счетов мужа актрисы Анастасии Заворотнюк стало известно из СМИ. Налоговой показались «подозрительными» операции по счетам Петра Чернышева. Директор Заворотнюк Марина Попова назвала «бредом» информацию, что это могло произойти из-за пожертвований на лечение актрисы.

«А с чего вы взяли, что люди нам перечисляли деньги? Где вы взяли такую информацию? Ваш бред комментировать я не буду», — отрезала Попова.

Счета Чернышеву заблокировали по решению налоговой службы Санкт-Петербурга, ранее сообщили в прессе. Счета компании хореографа оформлены именно там. Как предположили осведомленные источники, блокировка связана с тем, что некоторые операции по счетам Чернышева налоговая посчитала «подозрительными».

По неподтвержденной информации, налоговую могло насторожить, что на счета Чернышева люди перечисляли средства на лечение Анастасии Завортнюк. Сейчас актриса находится в реабилитационном центре. Ранее у нее диагностировали опухоль мозга. Родные и окружение актрисы общения с прессой избегают и состояние «прекрасной няни» не комментируют.

Чернышев решение фискалов не опротестовывает. Он зарабатывает деньги, а все свободное время посвящает своей жене.