СМИ: мужу Заворотнюк заблокировали счета

Фигурист и хореограф Петр Чернышев остался без средств. По решению налоговой ему заблокировали финоперации в одном из российских банков. Решение Чернышев не оспаривает: все свободное время он проводит в борьбе за жизнь своей жены, актрисы Анастасии Заворотнюк, пишут СМИ.

Счета Чернышеву заблокировали по решению налоговой службы Санкт-Петербурга, сообщил сайт lenta.ru. Именно в Петербурге оформлены компании хореографа. Как предполагают осведомленные источники, блокировка связана с тем, что некоторые операции по счетам Чернышева налоговая посчитала «подозрительными».

Чернышев решение фискалов не опротестовывает. Он зарабатывает деньги, а все свободное время посвящает тому, чтобы помочь своей жене Анастасии Заворотнюк справиться с болезнью. У актрисы опухоль мозга, сейчас она находится в реабилитационном центре. Ее состояние родные и близкие никак не комментируют, от общения с журналистами категорически отказываются.

Между тем стало известно, что родственники Заворотнюк задолжали за коммуналку более 45 тысяч рублей. Долг должна оплатить мама актрисы Валентина Борисовна. Задолженность накопилась за квартиру Заворотнюк — дорогое жилье площадью в 200 квадратных метров на улице Улофа Пальме в Москве. Заворотнюк ее приобрела в 2006 году. Это жилой дом у Мосфильмовского пруда.

Кадастровая стоимость квартиры Заворотнюк составляет 55 миллионов рублей, в действительности ее рыночная цена раза в четыре выше.