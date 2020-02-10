Директор МакSим заявила, что певица может навсегда уйти со сцены

Концертный директор певицы Максим (МакSим) Маргарита Соколова сделала неутешительный прогноз о будущем артистки. Соколова предположила, что из-за проблем со здоровьем та может не вернуться на сцену.

Речь о возобновлении карьеры пойдет только в том случае, если певица восстановит здоровье.

«Если она (МакSим — прим. ред.) будет чувствовать силы, будет нормально спать и будет хорошо себя чувствовать, то когда-нибудь она вновь выйдет на сцену. Если все это будет в вялотекущей форме, то она этим заниматься не будет», — сказала Соколова в эфире телеканала НТВ.

Пока же врачи настаивают отказаться от любой работы и заняться длительной реабилитацией. Сейчас у МакSим сильно болит голова, ноги, ее мучает бессонница. По словам Соколовой, точного диагноза медики не поставили. Неврологи считают, что так проявляется посттравматический синдром.

Артистка весной прошлого года попала в автомобильную аварию. МакSим получила множество травм, но позже вернулась к работе. В феврале этого года стало известно, что певица временно отходит от дел. Последствия ДТП все же сказались. Все предстоящие концерты отменены.