Директор юмориста Морозова обвинил студентку во вранье об изнасиловании

Директор юмориста из «Кривого зеркала» Александра Морозова заявила, что обвиняющая артиста в изнасиловании студентка Елизавета Еременко завралась. По словам Светланы, никакого насилия не было.

«Девушка просто завралась и решила соврать свой куш. Естественно, никакого изнасилования не было и быть не могло. С девушкой он этой встречался, но никаких сексуальных отношений насильственного характера у них не было», — сказала Светлана в комментарии «360».

Еременко обвинила Морозова в жестоком избиении и изнасиловании. Она утверждала, что когда он отдыхал с ней в одном из московских отелей, то изнасиловал ее. Елизавета отметила, что у нее есть видеодоказательства. Якобы она использовала скрытую камеру.

При этом студентка заявила, что до этого случая была девственницей. Теперь она не может смириться с фактом, что ее первым партнером оказался нелюбимый человек. СМИ отметили, что в соцсети Елизаветы множество откровенных фотографий. Обращалась ли Еременко в полицию, неизвестно. Морозов обвинения в свой адрес опровергает.