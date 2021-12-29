Дима Билан рассказал о своем общении с вором в законе Япончиком

Певец Дима Билан рассказал о том, как на него давил криминальный авторитет Вячеслав Иваньков (Япончик), который требовал не отдавать права на свое имя продюсеру Яне Рудковской. Это произошло после ее развода с Виктором Батуриным.

«Я встречался с Япончиком. Я говорю: „Я не пойду, мне страшно“. Но все-таки пошел на встречу. Япончик сказал: „Дима, надо поступать благородно. Ну подпиши, останься с ним (с Батуриным — прим. ред.)“», — рассказал Билан в интервью Ксении Собчак. Но певец остался с Рудковской.

Ранее популярный исполнитель признался, что уже около четырех лет испытывает проблемы с алкоголем. Срывы у него происходят примерно два раза в месяц.

Неоднократно он выходил нетрезвым на сцену. Ранее в Сети появилось видео с его выступления в Казахстане. Там Билан еле стоял на ногах и, казалось, с трудом общался с публикой. После этого он записал видеообращение, в котором объяснил, что очень устал. А в 2019 году исполнитель появился пьяным на концерте в честь Дня города в Самаре.