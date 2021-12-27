Диме Билану диагностировали последнюю стадию алкоголизма

Эстрадный певец Певец Дима Билан столкнулся с серьезной алкогольной зависимостью. Своей проблемой он поделился в интервью YouTube-шоу «Осторожно, Собчак». По словам Билана, врач диагностировал у него третью стадию алкоголизма.

«Да, я выпиваю. Но мое лицо говорит о том, что я выпиваю немного. Я, к сожалению, имею такую проблему, признаюсь тебе только… Я не могу остановиться, когда выпиваю», — поделился 40-летний Билан с ведущей шоу Ксенией Собчак.

Популярный исполнитель признался, что уже около четырех лет испытывает трудности со спиртным. Срывы на алкоголь у него происходят примерено два раза в месяц.

Певца неоднократно замечали в нетрезвом виде на концертах. Ранее в Сеть выложили видео с его выступления в Казахстане. На сцене Билан еле стоял на ногах и, казалось, с трудом общался с публикой. После этого он записал видеообращение, в котором объяснил, что очень устал. А в 2019 году исполнитель появился пьяным на концерте в честь Дня города в Самаре.