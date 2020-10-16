Ди Каприо снимется в фильме от Netflix

По данным издания, в центре фильма — история двух астронавтов, которые пытаются предупредить людей о приближении астероида, способного уничтожить планету. Кроме Ди Каприо в съемках приняли участие Кейт Бланшет, Мэрил Стрип, Дженнифер Лоуренс, Тимоти Шаламе, а также Джона Хилл и певица Ариана Гранде.

Режиссерское кресло займет Адам Маккей. Он же напишет и сценарий к картине. Пока не известно, когда она выйдет в прокат.

В свою очередь кинокритик Антон Долин на своей странице в Facebook рассказал о решение покинуть состав экспертного совета Фонда кино.

Долин объяснил решение тем, что перестал понимать смысл своей работы в Фонде кино. По его словам, ему неприятно думать, что когда перед некоторыми отечественными фильмами возникает титр «Фонд Кино представляет», кто-то из зрителей может подумать, будто он ответственен за финансовую поддержку этих работ.

«Снимаю с себя эту ответственность», — написал кинокритик.