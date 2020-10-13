Антон Долин вышел из состава экспертного совета Фонда кино

Долин объяснил решение тем, что перестал понимать смысл своей работы в Фонде кино. По его словам, ему неприятно думать, что когда перед некоторыми отечественными фильмами возникает титр «Фонд Кино представляет», кто-то из зрителей может подумать, будто он ответственен за финансовую поддержку этих работ.

«Снимаю с себя эту ответственность», — написал кинокритик.