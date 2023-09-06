Знаменитости 06 сентября 2023, 22:50 Девушка Роналду повторила образ Джулии Робертс Девушка Роналду повторила образ актрисы Джулии Робертс из фильма «Красотка» РИА «Новости»

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Модель Джорджина Родригес повторила образ актрисы Джулии Робертс из фильма «Красотка». Девушка футболиста Криштиану Роналду облачилась в элегантное красное платье с пикантным декольте, сообщил РБК.

Родригес пришла на премьеру фильма — участника основной программы 80-го Венецианского кинофестиваля «Энео», режиссером которой выступил итальянский режиссер Пьетро Кастеллитто. Модель предстала на ковровой дорожке в роскошном алом платье Vetements. Наряд оказался из новой коллекции бренда сезона весна-лето 2024 года.

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Платье облегающего кроя с откровенным вырезом и длинным шлейфом подчеркнуло фигуру 29-летней девушки. Возлюбленная Роналду дополнила образ элегантными белыми перчатками и массивным колье.

В похожем платье Джулия Робертс снялась в одной из сцен фильма «Красотка». В этом наряде героиня актрисы пришла на оперу «Травиата» в Сан-Франциско.

В июле на премьере фильма «Оппенгеймер» в Лондоне произошел скандал. Актеры, среди которых Мэтт Дэймон и Эмили Блант, поддержали забастовку Гильдии киноактеров США и ушли с мероприятия.