06 сентября 2023, 22:50
Девушка Роналду повторила образ Джулии Робертс
Девушка Роналду повторила образ актрисы Джулии Робертс из фильма «Красотка»
Модель Джорджина Родригес повторила образ актрисы Джулии Робертс из фильма «Красотка». Девушка футболиста Криштиану Роналду облачилась в элегантное красное платье с пикантным декольте, сообщил РБК.
Родригес пришла на премьеру фильма — участника основной программы 80-го Венецианского кинофестиваля «Энео», режиссером которой выступил итальянский режиссер Пьетро Кастеллитто. Модель предстала на ковровой дорожке в роскошном алом платье Vetements. Наряд оказался из новой коллекции бренда сезона весна-лето 2024 года.
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Платье облегающего кроя с откровенным вырезом и длинным шлейфом подчеркнуло фигуру 29-летней девушки. Возлюбленная Роналду дополнила образ элегантными белыми перчатками и массивным колье.
В похожем платье Джулия Робертс снялась в одной из сцен фильма «Красотка». В этом наряде героиня актрисы пришла на оперу «Травиата» в Сан-Франциско.
В июле на премьере фильма «Оппенгеймер» в Лондоне произошел скандал. Актеры, среди которых Мэтт Дэймон и Эмили Блант, поддержали забастовку Гильдии киноактеров США и ушли с мероприятия.
Криштиану Роналду
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