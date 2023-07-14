Культура 14 июля 2023, 06:31 «Пошли рисовать плакаты для пикетов». Мэтт Дэймон и Эмили Блант демонстративно ушли с премьеры фильма Актеры фильма «Оппенгеймер» Мэтт Дэймон и Эмили Блант ушли с премьеры из-за забастовки Кинопоиск

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Актерская группа, в том числе Мэтт Дэймон и Эмили Блант, демонстративно покинула премьеру фильма «Оппенгеймер» в Лондоне. Они поддержали забастовку Гильдии киноактеров и федерации артистов телевидения и радио США (SAG-AFTRA), сообщил телеканал Sky News.

В картине о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере снялись Мэтт Деймон, Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Роберт Дауни-младший и другие. Они пришли на премьерный показ в кинотеатре сети Odeon на площади Лестер-сквер Лондоне, поприветствовали всех на красной ковровой дорожке, а затем в знак солидарности с бастующими в Голливуде покинули мероприятие.

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«Они пошли рисовать плакаты для пикетов», — объяснил режиссер Кристофер Нолан.

Забастовка SAG-AFTRA с участием около 160 тысяч актеров и сценаристов начнется 14 июля в полночь (10 часов по московскому времени). Они потребуют от студий и стриминговых сервисов повышения выплат.