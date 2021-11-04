Девушка Хованского рассказала о проблемах блогера со здоровьем

Блогер Юрий Хованский, находящийся в СИЗО, чувствует себя неважно. У него проблемы с кровообращением, печенью и щитовидкой. Об этом рассказала его девушка Мария Нелюбова.

«Чувствует себя неважно, проблемы с кровообращением. У него были проблемы с печенью и щитовидкой. Что конкретно сбоит — мы не знаем. В СИЗО Юре пытаются помочь, насколько мне известно, но в детали лечения он не вдавался», — рассказала она радиостанции «Говорит Москва».

Девушка также добавила, что Хованский психологически подавлен, так как перестал надеяться на снисхождение суда.

Блогер Юрий Хованский обвиняется в оправдании терроризма из-за песни про «Норд-Ост». Недавно стало известно, что он останется в СИЗО еще на два месяца. Это значит, что Новый год ему придется встретить без родных и близких.

По мнению следствия, у них не получилось закончить расследование к сроку, поэтому арест пришлось продлить. В частности, еще нужно получить заключение по ряду экспертиз, дождаться ответа на запросы, направленные в Google и Microsoft.