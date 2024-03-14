Знаменитости 14 марта 2024, 12:46 Девушка Ди Каприо появилась топлес на обложке журнала Возлюбленная Ди Каприо модель Черетти снялась топлес для журнала Pop Magazine Ik Aldama / Global Look Press

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Итальянская модель и возлюбленная американского актера Леонардо Ди Каприо Виттория Черетти снялась без верхней одежды для журнала. Соответствующие кадры появились на обложке Pop Magazine и Instagram*.

На черно-белом снимке 25-летняя возлюбленная актера позирует, прикрывая обнаженную грудь руками. В них она также держит массивную цепь от Gucci. На ней минимальное количество макияжа, а густые волосы зачесаны назад.

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Фотосессию провел известный фэшн-фотограф Марк Кин. В качестве стилиста пригласили Стефани Вакнин. Судя по посту издания в соцсети, всего запланировано три варианта обложки юбилейного выпуска с Черетти.

Ранее Ди Каприо поймали в объятиях новой девушки. На вечеринке для селебрити звезда «Выжившего» положил руку на обнаженную талию известной певицы, а она трогала его за волосы и что-то шептала на ухо.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.