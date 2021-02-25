25 февраля 2021, 12:25
Девятый ребенок родился у журналиста Отара Кушанашвили
Российский журналист Отар Кушанашвили в эфире шоу «Секрет на миллион» признался, что стал отцом в девятый раз, написал сайт «Утро.ру».
Мужчина не стал называть имя своей новой избранницы. Также он не раскрыл пол малыша. Отмечается, что в полном выпуске программы Кушанашвили может приоткрыть занавесу этой тайны. Известно, что ребенка родила не Ольга Курочкина, с которой Отар несколько лет находился в гражданском браке. Кроме этого, журналист ответит на вопрос о том, готов ли он вновь жениться.
Летом прошлого года бывшая супруга Кушанашвили общалась с журналистами и рассказывала, как телеведущий готовился к своему 50-летию в условиях пандемии коронавируса.