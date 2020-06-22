Ольга Кушанашвили: на дне рождения Отара будут лишь самые близкие друзья

По ее словам, из-за того, что сейчас в заведениях открыты только веранды, где могут находиться не более 15 человек, на праздник придут только самые близкие друзья.

«Отар проведет день рождения в кругу исключительно самых близких друзей, не более десяти человек. Точно будет Леня Агутин с Анжеликой, должен прибыть Добровинский. Басков не сможет, он кого-то должен прислать с поздравлением», — поделилась супруга артиста.

Она также отметила, что юморист Владимир Винокур уже поздравил Отара. Он написал ему смешное стихотворение. Зачитать его Ольга не смогла, так как не было его рядом.

Помимо этого, Кушанашвили уже поздравили другие знаменитости: Валерий Меладзе, Леонид Агутин.