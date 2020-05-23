«Дети болеют». Мария Погребняк рассказала о результатах тестов на коронавирус

Об этом жена футболиста написала в своем Instagram. Она рассказала, что Павел уехал на сборы в Екатеринбург. Пока он находился дома, у него не проявлялось никаких симптомов заболевания. Не было их и в полете — однако анализы, которые футболисту сделали в Екатеринбурге, подтвердили COVID-19. Той же ночью у спортсмена поднялась высокая температура — КТ показала двустороннюю пневмонию.

Мария Погребняк была уверена, что он заразился в самолете, однако решила перестраховаться, и вместе с детьми сдала анализы на коронавирус.

Позавчера первый день появилась температура у детей 37,3-37,5. Я вызвала врача сдать кровь. Анализы были готовы через несколько часов! Результаты плохие: кровь инфекционная! Дали направление на КТ (результат у старшего — пневмония) Мария Погребняк

Она отметила, что заболевание развивается очень быстро. У старшего сына сперва поднялась температура до 37,5, появилось першение в горле и слабость. КТ показал начальную стадию пневмонии — повреждение левого легкого. У среднего ребенка не было никаких симптомов коронавируса — кроме температуры, которая поднялась до 38,5 градусов. Также у него пропал аппетит. У младшего температура держалась на уровне 37,3 градусов, при этом появилась слабость и рвота. КТ не выявил у ребенка пневмонию.

Сама Мария переносит коронавирус бессимптомно — нет кашля и температуры, сохранилось обоняние. Она не понимает, где семья могла заразиться коронавирусом.

«Мы выходили на улицу, но ни с кем не контактировали. Где мы подцепили — не известно. Были на даче, но тоже — с паркинга на своей машине в масках — и обратно так же», — заключила Мария.