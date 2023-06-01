Знаменитости 01 июня 2023, 01:46 Детективы из США нашли подтверждения убийств Юрия Шатунова и Сергея Кузнецова — Разин Продюсер Разин заявил, что Юрия Шатунова убили «алчные негодяи» РИА «Новости»

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Певец и продюсер Андрей Разин продолжает настаивать, что смерть бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова не была случайной. Он опубликовал в своих соцсетях пост, в котором заявил, что нашел подтверждение убийства артиста и его коллеги по группе Сергея Кузнецова.

Он сообщил, что нанял в США «компетентных людей», у которых есть большие связи, и они подтвердили с вероятностью 90%, что Шатунов погиб от рук алчных убийц.

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«Юра погиб в результате сговора, обмана, а также финансовых махинаций. <…> Считаю, что был убит алчными негодяями, которые натравили его на меня», — написал Разин.

Он также смог составить более точный портрет преступников. По его словам, это могли быть сотрудники спецслужб, связанные сегодня с адвокатской деятельностью. Те же люди, по мнению продюсера, убили и главного автора хитов «Ласкового мая» Сергея Кузнецова.

Ранее на сервисе «Авито» появилось любопытное объявление о продаже посадочного талона с именем Юрия Шатунова. Житель Екатеринбурга продавал его за 100 тысяч рублей.