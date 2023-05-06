Интересное 06 мая 2023, 03:27 Авиабилет Юрия Шатунова продают на «Авито» за 100 тысяч рублей Авиабилет певца Шатунова рейсом Москва-Казань продают на «Авито» за 100 тысяч рублей РИА «Новости»

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На «Авито» появилось интересное объявление. Житель Екатеринбурга продает посадочный талон с именем бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова.

Цена, указанная в основной карточке товара, — 100 тысяч рублей. В описании уточняется, что хозяин билета готов продать его за 90 тысяч.

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«Продам посадочный талон Юрия Шатунова, на все вопросы отвечу пишите, звоните. Цена 90 000 рублей», — сказано в описании к «товару».

РИА «Новости» созвонилось с продавцом. Тот утверждает, что вещь — подлинная.

На самом билете можно увидеть, что вылет должен был состояться из аэропорта Внуково 16 января в 09:25, место — эконом-класса. Отрывная часть сохранилась.В агентстве предположили, что билет действительно может быть настоящим, если предположить, что он прошлогодний. В эти дни в Казани состоялся концерт Юрия Шатунова.

Солист «Ласкового мая» скончался 23 июня в машине скорой помощи. Ему было 48 лет. Медики установили, что у артиста случился обширным инфаркт миокарда.