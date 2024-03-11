Знаменитости 11 марта 2024, 17:55 Десятилетняя дочь Канье Уэста выпустит дебютный альбом Voice: 10-летняя дочь Канье Уэста Норт выпустит дебютный альбом Ian West/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Десятилетняя дочь Канье Уэста по имени Норт решила выпустить дебютный альбом. Об этом она сказала во время концерта звездного отца, сообщил журнал Voice в своем Telegram-канале.

Старшая дочь Ким Кардашьян рассказала о грядущем первом альбоме во время концерта своего знаменитого отца в Фениксе. Пластинку девочка решила назвать «Исключение из начальной школы» (Elementary School Dropout).

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После своего краткого объявления Норт быстро скрылась за сценой, но Канье и аудитория выразили ей поддержку.

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