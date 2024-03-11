11 марта 2024, 17:55
Десятилетняя дочь Канье Уэста выпустит дебютный альбом
Voice: 10-летняя дочь Канье Уэста Норт выпустит дебютный альбом
Десятилетняя дочь Канье Уэста по имени Норт решила выпустить дебютный альбом. Об этом она сказала во время концерта звездного отца, сообщил журнал Voice в своем Telegram-канале.
Старшая дочь Ким Кардашьян рассказала о грядущем первом альбоме во время концерта своего знаменитого отца в Фениксе. Пластинку девочка решила назвать «Исключение из начальной школы» (Elementary School Dropout).
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После своего краткого объявления Норт быстро скрылась за сценой, но Канье и аудитория выразили ей поддержку.
Недавно рэпер представил «русскую» коллекцию одежды под названием «Черные псы». Ее создал российский модельер Гоша Рубчинский. Желающие смогут приобрести дизайнерские футболки, худи, носки и джоггеры по цене 20 долларов за одну вещь.
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