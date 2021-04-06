Депутата возмутил новый клип Моргенштерна и DJ Smash с танцами в храме

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов обратился в Роскомнадзор и Генпрокуратуру с требованием запретить клип Моргенштерна и DJ Smash. Парламентарий написал об этом в своем Telegram-канале.

Гаврилов указал, что в клипе «Новая волна» музыканты, одетые в костюмы, похожие на сутаны, танцуют в стенах католического храма с окружении христианских крестов.

«Текст песни можно опустить — с трудом спишем на свободу творчества. Но зачем устраивать танцы в храме, непонятно», — возмутился депутат.

Гаврилов, возглавляющий комитет ГД по развитию гражданского общества и вопросам общественных и религиозных объединений, заявил, что несмотря на заверения авторов, что их видео носит исключительно развлекательный характер и не направлено на оскорбление верующих людей, на самом деле именно это и было сделано, причем намеренно.

Депутат удивился тому, что на такие видео никак не реагирует ни Ватикан, ни европейские власти.

«Здесь налицо оскорбление основ христианства. Важно проявить общехристианскую солидарность», — указал депутат.

Боец MMA Александр Емельяненко ранее также раскритиковал клип Моргенштерна и обвинил артиста в осквернении религии. Спортсмен назвал рэпера безмозглым.