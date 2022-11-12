Знаменитости 12 ноября 2022, 18:25 Жерар Депардье закроет продюсерский центр в России из-за паузы в проектах Актер Жерар Депардье решил закрыть продюсерский центр в России РИА «Новости»

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Французский актер Жерар Депардье закроет свой продюсерский центр «ПЦ ЖД» в России. Решение связано с паузой в проектах, рассказал агентству ТАСС друг и продюсер актера Арно Фрилли.

Депардье, напомнил он, открывал продюсерский центр для развития аудиовизуальных проектов.

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«Без активной деятельности эта система бесполезна, поскольку требует расходов даже в период простоя», — объяснил Фрилли.

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Продюсер отметил, что в перспективе структуру могут снова открыть при наличии «конкретики по проектам».

Друг Депардье заверил, что закрытие продюсерского центра «ни в коем случае не связано с ситуацией из-за кризиса на Украине».

Известный артист Жерар Депардье стал гражданином России в 2013 году. А в 2018-м прописался в Новосибирске.

Депардье задолжал России 6,6 тысячи рублей. По данным Федеральной службы судебных приставов, должником выступила компания актера ООО «ПЦ ЖД».