Французскому актеру Жерару Депардье предъявили обвинение в изнасиловании. В нападении его обвинила актриса Шарлотта Арнольд. По ее словам, это произошло три года назад.

О предъявлении обвинений написал Brytfmonlinе. По информации издания, это произошло еще в декабре прошлого года. Официально данные подтверждены не были, сам Депардье информацию никак не комментировал.

Издание уточнило, что согласно материалам дела изнасилование якобы произошло два раза в августе 2018 года в доме Депардье. В июне 2019 года судебное разбирательство было впервые закрыто, а 16 декабря 2020 года, актеру было предъявлено обвинение.

Ранее о сексуальном насилии Арнольд написала у себя в Twitter. По ее словам, она стала жертвой Депардье, больше молчать об этом она не может.

«Мое существование продолжается три года, но я хочу жить, не отказываясь от себя. <…> Молчание хоронит меня заживо», — добавила она.

Сейчас Арнольд 25 лет. Депардье все обвинения отрицает. Адвокаты актера пообещали, что будут бороться, чтобы восстановить его честное имя.