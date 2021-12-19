Жерара Депардье обвинили в изнасиловании

Актера Жерара Депардье обвинила в изнасиловании актриса Шарлотта Арнольд. В своем Twitter-аккаунте она написала, что больше не может молчать об этом.

«Я жертва Депардье. Я больше не могу молчать», — написала Арнольд. Ее слова привело издание Spletnik.ru.

По словам актрисы, все произошло три года назад.

«Мое существование продолжается три года, но я хочу жить, не отказываясь от себя. <…> Молчание хоронит меня заживо», — отметила она.

Это признание, как отметила Арнольд, может стать большим потрясением в ее жизни. 25-летняя актриса также написала, что не получает от этого ничего, «кроме надежды на восстановление своей целостности».

Депардье все обвинения в свой адрес отрицает. Как заявили адвокаты актера, они будут бороться за восстановление его честного имени.

Звезду сериала «Секс в большом городе» Криса Нота снова обвинили в насилии. Это уже третий случай, о котором стало известно за последние несколько дней. Сам исполнитель роли мистера Бига называет обвинения ложными. Как отмечается, 30-летняя женщина подверглась насилию со стороны Нота в 2010 году, когда ей было 18 лет.