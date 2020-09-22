Денис Шаталин из сериала «Моя прекрасная няня» кардинально изменился. Кем он стал

Сыгравший в сериале «Моя прекрасная няня» Дениса Шаталина российский актер Павел Сердюк кардинально изменился. Кудрявый, пухлый саркастический мальчик отрастил бороду и теперь практически ничего общего не имеет со своим персонажем.

Источник фото: Youtube/Instagram

Как сообщает РЕН ТВ, Сердюк ушел из кино и теперь занимается автомобилями. По данным издания, он работает в автосервисе, который занимается обслуживанием и ремонтом BMW. Актер не афиширует свою личную жизнь и ведет свою страницу в Instagram без имени.

Источник фото: Youtube/Instagram

Недавно Сердюк отпраздновал юбилей — ему исполнилось 30 лет. Последним большим проектом в его фильмографии был сериал 2010 года «Сыщик Самоваров». В 2018 и в 2019 году он снялся в двух короткометражных фильмах. Самыми популярными проектами в его карьере пока остаются «Моя прекрасная няня» и «Ранетки».

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