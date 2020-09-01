Поклонники не узнали Оззи Осборна на недавних фото. Британский рокер сильно изменился

Легенда мировой рок-музыки Оззи Осборн изменился до неузнаваемости. Папарацци сняли его в машине в Лос-Анджелесе. 71-летний музыкант оказался совсем седым, а на его лице появилась печать болезни Паркинсона, которой он страдает последние годы.

«Я отказываюсь верить, что это Оззи Осборн», — написала пользовательница Twitter clare jawn, которая запостила на своей странице в соцсети эти снимки.

Обычно Оззи появляется на публике с выкрашенными в черный цвет волосами и готическим макияжем. На последних снимках его лицо не выражает никаких эмоций: он смотрит в никуда. Фронтмен Black Sabbath оказался совсем седым, о чем было невозможно догадаться из-за краски. Последние месяцы Осборн вел затворнический образ жизни и не выходил в свет.

В январе певец признался, что у него серьезные проблемы со здоровьем. Он чуть не сломал себе шею перед Новым годом, а в 2017-м ему поставили диагноз «болезнь Паркинсона». Это нейродегенеративное расстройство, которое у большинства людей медленно прогрессирует и не лечится. Как рассказала его жена Шэрон, у Оззи ситуация не смертельная.

После травмы шеи музыканта прооперировали. После этого у Осборна онемела рука и стали мерзнуть ноги.