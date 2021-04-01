«Это похоже на сюр»: Степаненко потребовала с Петросяна деньги за еду

Судебное заседание по делу о разделе имущества Евгения Петросяна и его бывшей жены Елены Степаненко прошло 1 апреля. Как рассказал адвокат юмориста Сергей Жорин, экс-супруга его клиента требует вернуть потраченные Петросяном деньги на еду.

«Это похоже на сюр, но она требует вернуть деньги, которые Евгений Ваганович потратил на еду в 2016 и 2017 годах», — рассказал Жорин в беседе с изданием «СтарХит». В документах указано, что артист регулярно питался, от двух до четырех раз в день, а также покупал продукты и средства гигиены.

При этом в документах фигурируют и суммы, которые юморист в те же годы переводил самой Степаненко, отмечено в материале.

Адвокат артиста заметил, что каждый раз представители Степаненко пересматривают свои требования и приносят все новые иски.

«Мы свои требования, кстати, уточнили еще на первом слушании, с тех пор они не менялись», — сказал Жорин.

Эстрадные артисты Петросян и Степаненко делят имущество после развода уже долго. Принадлежащие бывшим супругам дома, квартиры, предметы искусства и антиквариат оценивали около двух лет. Список ценностей растянулся почти на тысячу листов. Развелись юмористы в ноябре 2018-го. Они договорились разделить совместно нажитое за 30 лет брака добро пополам, но до сих пор не могут решить, кому что достанется.

Следующее заседание назначено на 13 апреля.