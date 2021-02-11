Описание имущества Петросяна и Степаненко заняло тысячу страниц

Евгений Петросян и Елена Степаненко никак не разделят имущество. Список всех ценностей занял около тысячи листов. Очередное заседание снова отложили.

Рассматривать иск должны были в Хамовническом суде Москвы 11 февраля, сообщило издание StarHit. И хотя помощник судьи всех уведомил о дате заседания, представители сторон на него так и не явились.

Суд должен разделить многомиллионное имущество, нажитое бывшими супругами более чем за 30 лет совместной жизни. Принадлежащие Петросяну и Степаненко дома, квартиры, предметы искусства и антиквариат оценивали около двух лет. Список ценностей растянулся почти на тысячу листов.

Среди наиболее ценных активов оказалась недвижимость в Зачатьевском переулке. Ее площадь — 516 квадратных метров. Петросян планировал организовать здесь музей. Вместе со Степаненко он также владеет двумя большими квартирами в Сеченовском переулке, двумя — на Ростовской набережной и однокомнатной — в Большом Кондратьевском переулке.

Теперь заседание состоится только 20 февраля. В Хамовническом суде заметили, что сторонам необходимо уточнить требования и определиться, кто на что претендует.