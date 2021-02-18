Деми Ловато рассказала о перенесенных инсультах и сердечном приступе из-за передозировки

Актриса и певица Деми Ловато выпустила документальный фильм о сильной передозировке наркотиками, которую она пережила в 2018 году. Об этом сообщила «Экспресс-газета».

Уточняется, что Ловато пережила в тот день три инсульта и сердечный приступ. Врачи еле смогли спасти ее. Теперь Ловато не сможет водить машину, кроме того у нее сильно испортилось зрение.

Премьера фильма под названием «Деми Ловато: Танец с дьяволом» пройдет 23 марта.

Ранее певец Джастин Тимберлейк извинился перед своей бывшей возлюбленной, певицей Бритни Спирс, за высказывания об их отношениях. Тимберлейк признался, что жалеет о том, что оказался причастен к ее травле в 2000-х, когда карьера Спирс пошла под откос.

Премьера документального фильма Frаming Вritnеу Sреаrs («Подставить Бритни Спирс»), повествующего о том, как карьера некогда мегапопулярной певицы начала разрушаться, вызвала широкий общественный резонанс. Речь идет о периоде, когда у певицы начались проблемы с психикой, она пристрастилась к наркотикам и впоследствии попала под принудительное опекунство своего отца Джейми Спирса. Один из эпизодов фильма посвящен отношениям с Тимберлейком.