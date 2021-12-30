Дед Мороз поздравил детей и взрослых с наступающим Новым годом

Зимний волшебник Дед Мороз обратился ко всем детям и взрослым с поздравлением с Новым годом. Трансляция велась из Великого Устюга, где у дедушки резиденция, а видео выложено на странице «ВКонтакте».

«Пусть Новый год подарит вам веру в свои силы, чудеса и исполнение заветных желаний. Мечтайте, воплощайте мечты в жизнь. Уверенно идите к своей цели. Будьте заботливы и участливы. И не забывайте, что каждый из вас способен украсить наш мир своими добрыми делами», — сказал Дед Мороз.

Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге в Вологодской области. Там часто бывают туристы, которые встречаются с известными сказочными персонажами и с самим волшебником.

Тем временем «Мострансавто» начало поздравлять пассажиров с наступающим Новым годом — на автовокзалах и автостанциях в разных городах Подмосковья их встречают Дед Мороз и Снегурочка. За три дня, 28–30 декабря, они должны были поздравить гостей и жителей региона на автовокзале в Ногинске, в Павловском Посаде, в Орехово-Зуеве, Чехове, Домодедове и Подольске.