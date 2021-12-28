Дед Мороз и Снегурочка будут поздравлять пассажиров «Мострансавто» с Новым годом до 30 декабря

«Мострансавто» начало поздравлять пассажиров с наступающим Новым годом — на автовокзалах и автостанциях в разных городах Подмосковья их встречают Дед Мороз и Снегурочка. Акцию проводят совместно с профсоюзом работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства региона.

Путешествие Деда Мороза и Снегурочки по городам Подмосковья началось 28 декабря и продлится до 30-го числа. За эти дни они поздравят гостей и жителей региона на автовокзале в Ногинске, автостанции в Павловском Посаде, автовокзалах в Орехово-Зуеве, Чехове, Домодедове и Подольске.

Сказочные герои поздравят пассажиров с наступающим Новым годом, загадают им загадки и подарят фирменные наклейки «Мострансавто». А первые пять человек получат в подарок выпущенные ограниченным тиражом к 95-летию компании лимитированные карты «Тройка» с уникальным дизайном.

Также до 31 декабря на автовокзалах и автостанциях пассажиры компании смогут получить поздравления и порядка 3 тысяч тематических наклеек с праздничной символикой.