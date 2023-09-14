Эксклюзив 14 сентября 2023, 21:24 «Давление подскочило». Актер МХАТа Киндинов рассказал о состоянии Любшина Актер МХАТа Киндинов: Станиславу Любшину стало плохо из-за давления РИА «Новости»

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Актера Станислава Любшина в тяжелом состоянии отправили в Боткинскую больницу. Его коллега Евгений Киндинов рассказал «360», что у артиста возникли проблемы с давлением.

«Мне сообщили, что ему было плохо. Давление подскочило», — сказал он.

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По словам Киндинова, сейчас Станиславу Любшину стало легче и «вроде как уже выписали из больницы». Других подробностей актер не знает.

По данным Telegram-канала Baza, 90-летний актер попал в больницу прямо из Московского художественного театра имени Чехова, где у него была репетиция. Предварительно, врачи диагностировали у Любшина нарушение кровообращения головного мозга.

Актер Станислав Любшин знаком российскому зрителю по фильмам «Щит и меч», «Увидеть Париж и умереть», а также по сериалам «Великая» и «Годунов». В фильме «Кин-дза-дза!» Георгия Данелии актер сыграл одну из главных ролей.