14 сентября 2023, 20:37
Звезду фильма «Кин-дза-дза!» Любшина госпитализировали в Москве
Baza: актера Станислава Любшина экстренно госпитализировали в Москве
Актер Станислав Любшин в тяжелом состоянии попал в Боткинскую больницу. Врачи заподозрили у него транзиторную ишемическую атаку головного мозга, сообщил Telegram-канал Baza.
Медики госпитализировали 90-летнего актера из Московского художественного театра имени Чехова 11 сентября. Предварительно, у него диагностировали нарушение кровообращения головного мозга.
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По данным Telegram-канала Mash, Станислав Любшин почувствовал сильное недомогание во время репетиции спектакля «Третий звонок, господа!». В медпункте у артиста выявили высокое давление. После этого решили вызвать скорую помощь.
Любшин имеет звание народного артиста РСФСР. Зрителям он запомнился по одной из главных ролей в фильме Георгия Данелии «Кин-дза-дза!», снимался в лентах «Щит и меч», «Печки-лавочки» и других.
Народный артист России Юрий Стоянов ранее опроверг информацию о своей госпитализации. Он рассказал, что сдавал анализы в больнице и, видимо, кто-то его увидел.
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