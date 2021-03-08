Дава устроил дворовый концерт в Подмосковье в честь 8 Марта. Видео

Рэпер Давид Манукян, известный как Дава, поздравил жительниц Подмосковья с 8 Марта. Бывший возлюбленный певицы Ольги Бузовой устроил небольшой концерт в городском округе Электросталь и подарил женщинам цветы. Об этом Дава рассказал в Instagram.

Манукян выложил в «сторис» видео, как он дарит девушкам подарки. Рэпер основательно подготовился к свой акции: он нанял машину с подъемным краном и, вооружившись цветами, стучался в окна домов и вручал жительницам букеты, поздравляя с Международным женским днем. Цветы в подарок от рэпера получили женщины всех возрастов, даже маленькие девочки.

Дава закончил свой перформанс небольшим концертом, исполнив несколько песен у подъезда. Во дворе собралась публика, которым исполнитель раздал оставшиеся цветы.

Бузова ранее анонсировала возвращение реалити-шоу «Дом-2» на экраны. Она останется ведущей проекта. Бузова сообщила о поиске новых участников для проекта, организаторы уже объявили кастинг. Шоу, с 2004 года выходившее на ТНТ, в этом году перезапустят в эфире телеканала СТС Love.