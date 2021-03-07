Бузова рассказала, когда «Дом-2» вернется в эфир

Уже весной на экраны снова выйдет реалити-шоу «Дом-2». Организаторы проекта уже объявили кастинг новых участников. О возвращении программы сообщила ее ведущая Ольга Бузова.

«Этого ждали все. Этой весной легендарное мега реалити-шоу „Дом-2“ возвращается. <…> Новая весна, новая любовь и новый „Дом-2“», — рассказал Бузова в ролике, опубликованном в Instagram-аккаунте журнала шоу.

Ведущая также сообщила, что для шоу подыскивают новых участников. Она предложила всем желающим поучаствовать в кастинге. Под видео собралось большое количество комментариев. Многие пользователи написали, что ждут возвращения шоу на экраны.

Реалити-шоу «Дом-2» планировали снова начать снимать в середине февраля. Но в СМИ появились сообщения, что работа над проектом так и не началась. Причиной срыва съемок стали переговоры авторов шоу с телеканалом. Стороны не могли договориться о стоимости выпусков.

Телевизионная стройка выходила на канале ТНТ с 2004 года. В конце 2020-го проект закрыли, но позже стало известно, что шоу снова хотят запустить в эфир СТС Love.