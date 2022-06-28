Дату прощания с Пьером Нарциссом снова перенесли

Тело певца Пьера Нарцисса отправят на родину в Камерун в четверг, после церемонии прощания в Москве. Об этом РИА «Новости» рассказала бывшая супруга исполнителя Валерия Калачева. Она также выразила недоумение по поводу отказа родственников похоронить певца в Москве.

«Прощание в четверг и тут же тело отправится в Камерун. А вот как они это организуют — я не знаю. С Пьером очень многие хотят попрощаться, пять тысяч роз хотят привезти крупных, и это мне сейчас опять нужно на четверг переносить», — сообщила экс-супруга.

Калачева также рассказала, что с родственниками ее бывшего мужа связывался посол, пытался переубедить их, но безуспешно. Она отметила, что не виновата в том, что церемонию прощания столько раз переносили.

«Я и моя команда сделали все возможное… и по-доброму, и так, и сяк. Мама и сестра категоричны, я не понимаю почему», — добавила Калачева.

О смерти участника «Фабрики звезд» стало известно 22 июня. Он скончался на 46-м году жизни от осложнений после подагры. Врачи не смогли спасти Нарцисса, у него остановилось сердце.