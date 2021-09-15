Даша Корейка опубликовала справку о смене пола

Популярный тиктокер и блогер Максим Матвеев заявил, что перенес операцию по смене пола и теперь официально стал Дашей Корейкой. Под таким псевдонимом молодой человек вел свой блог.

Фото справки о хирургическом вмешательстве появилось в Instagram Корейки.

«Можете поздравлять меня. Теперь я официально девушка», — говорится в описании к снимку.

В комментариях радость Корейки разделили не все подписчики. Кто-то ее поздравил, кто-то заявил, что справка липовая. Были и те, кто не понял, как с этим можно поздравлять.

О своих планах сменить пол и начале медицинских обследований Корейка сообщила 18 августа. Будущей девушке предстояло пройти консультации у ряда специалистов, в том числе у психолога и психиатра.

Популярность в ТikТоk и на YouTube 20-летней блогерше принесли видео, на которых она по большей части кричит или рыдает перед камерой. Такой контент оказался очень востребованным — на аккаунт в TikTok на Корейку подписаны почти четыре миллиона человек, а в Instagram — более 600 тысяч подписчиков.

Еще до операции по смене пола Корейка одевалась в женскую одежду, красилась, меняла голос и копировала женское поведение.