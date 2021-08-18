Стало известно о решении Даши Корейки сменить пол

Популярный блогер и тиктокер Максим Матвеев, известный как Даша Корейка, решил стать девушкой. Фото направления на врачебные обследования появились у него в Stories.

В опубликованной справке есть рекомендация на прохождение патопсихологического обследования, первичную консультацию с эндокринологом и сдачу крови. Фразу «в плане — врачебная комиссия по смене пола» блогер подчеркнул красным цветом.

«Надеюсь, вы поддерживаете мой выбор», — написал Матвеев.

Он уточнил, что уже сдал анализы, побывал у психиатра и сегодня еще посетит психолога.

Даша Корейка пользуется огромной популярностью в соцсетях. В ТikТоk на аккаунт подписаны почти четыре миллиона человек, а в Instagram — 601 тысяча подписчиков. Известность блогеру принесли фриковые видео и рыдания перед камерой.

Матвееву 20 лет. В обычной жизни он одевается в женскую одежду, красится, копирует женское поведение и меняет голос. Еще один псевдоним, который использует блогер, — Дарья Паленкова.

Никаких других подробностей о своих планах на будущее блогер не привел. Как к возможной операции отнесутся родители, неизвестно. Ранее Максим Матвеев говорил, что ссорам с ними посвящены многие его ролики. По словам блогера, его образ не понимает родной отец, сообщал StarHit.