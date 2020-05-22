Дапкунайте заново выучила эстонский язык для второго сезона сериала «Мост»

Для участия в первом сезоне сериала актриса выучила эстонский язык, но к началу съемок второго сезона она его благополучно забыла, поэтому пришлось учить заново. Известно, что с Дапкунайте занимались два педагога. Заново учить язык ей пришлось по факту с нуля.

Ранее актеры из сериала «Сваты» рассказали, что съемки нового сезона перенеслись из-за коронавируса, и пока новостей о возобновлении работы нет. По словам актера Александра Феклистова, ожидается открытие границ, так как съемки должны проходить в Белоруссии. Их обещали начать в середине лета, но теперь нельзя сказать ничего конкретного. «Пока, как видите, ждем», — заключил Феклистов.

Подтвердила его слова и актриса Олеся Железняк. Она рассказала, что никаких новостей о возобновлении работы над проектом пока нет. Железняк также предположила, что сначала нужно дождаться улучшения ситуации с коронавирусом.