    22 мая 2020, 14:48

    Дапкунайте заново выучила эстонский язык для второго сезона сериала «Мост»

    Дарья Морозова

    Актриса Ингеборга Дапкунайте сыграла одну из главных ролей во втором сезоне сериала «Мост», премьера которого назначена на 22 мая. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

    Для участия в первом сезоне сериала актриса выучила эстонский язык, но к началу съемок второго сезона она его благополучно забыла, поэтому пришлось учить заново. Известно, что с Дапкунайте занимались два педагога. Заново учить язык ей пришлось по факту с нуля.

    Ранее актеры из сериала «Сваты» рассказали, что съемки нового сезона перенеслись из-за коронавируса, и пока новостей о возобновлении работы нет. По словам актера Александра Феклистова, ожидается открытие границ, так как съемки должны проходить в Белоруссии. Их обещали начать в середине лета, но теперь нельзя сказать ничего конкретного. «Пока, как видите, ждем», — заключил Феклистов.

    Подтвердила его слова и актриса Олеся Железняк. Она рассказала, что никаких новостей о возобновлении работы над проектом пока нет. Железняк также предположила, что сначала нужно дождаться улучшения ситуации с коронавирусом.