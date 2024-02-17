Знаменитости 17 февраля 2024, 00:20 Даня Милохин выиграл дебютный бой против индийского блогера Хана Блогер Милохин выиграл нокаутом дебютный боксерский бой в Дубае РИА «Новости»

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Российский блогер и певец Даня Милохин выиграл техническим нокаутом в первом раунде дебютный боксерский бой в Дубае. Его противником оказался индийский блогер Аджмал Хан. Об этом сообщила «Газета.ru».

Бой прошел в рамках турнира от промоушена Alpha Fight Series в Дубае. Милохин вышел на ринг под гимн и флаг России. Ему противостоял 31-летний индийский блогер Аджмал Хан.

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Боксерский поединок завершился уже в первом раунде, когда Милохин заставил противника прижаться к канатам и нанес несколько ударов по голове. Главный судья досрочно остановил бой.

По словам Милохина, за участие в поединке он получит около 10 тысяч долларов. Он также признался, что планировал добить противника в третьем раунде, не рассчитывая, что все так быстро закончится.

«Я просто боялся, что он мне может нанести какой-то урон. Я счастлив!» — заявил он после боя.

Ранее знаменитый боксер Костя Цзю прокомментировал предстоящий бой Милохина, предупредив тиктокера, что бокс не прощает ошибок, а наказывает за них. По его словам, блогер не понимает, что бокс — это искусство, которым занимаются с ранних лет и тратят годы, чтобы стать профессионалом.