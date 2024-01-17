Знаменитости 17 января 2024, 08:56 «Бокс не прощает ошибок». Цзю предостерег Милохина перед боем в Дубае Цзю предупредил Милохина о том, что бокс не прощает ошибок РИА «Новости»

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Знаменитый боксер Костя Цзю прокомментировал предстоящий бой блогера и тиктокера Дани Милохина, который должен пройти 16 февраля в Дубае, сообщил Sport24. Бокс не прощает ошибок, предостерег спортсмен.

Цзю обратил внимание, что Милохин не представляет, что такое бокс, а это целое искусство, которым занимаются с ранних лет и вкладывают много сил, тратят долгие годы, чтобы достичь профессиональных результатов.

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«Бокс не прощает ошибок, а наказывает за них», — подчеркнул он.

Поединок Милохина пройдет на турнире ALPHA FIGHT SERIES в Дубае. Соперником блогера будет миллионер и популярный блогер Аджмал Хан.

Ранее Милохин катался в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой в одном из сезонов проекта «Ледниковый период». Пара не смогла победить, но выиграла приз зрительских симпатий и один миллион рублей.