Знаменитости 04 декабря 2023, 19:08 Сбежавший в Дубай Милохин назвал условие для своего возвращения в Россию Милохин заявил, что вернется в Россию, если вместо армии будет учиться в вузе РИА «Новости»

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Российский блогер Даня Милохин во время общения с пользователями на стриминговом сервисе Twitch заявил, что готов вернуться в Россию, но при одном условии — если не придется служить в армии.

Один из пользователей поинтересовался, хочет ли Милохин заменить службу в армии учебой в университете. Эта идея понравилась блогеру, поскольку в вузе «свободный график», при котором «можно снимать тиктоки».

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«А в армии придется чистить картошку и убирать туалеты», — пояснил он.

В сентябре 2023 года член Общественной палаты России Екатерина Мизулина попросила Минобороны России призвать Милохина в ряды ВС России. По ее словам, права на отсрочку у 21-летнего блогера нет.

Узнав о просьбе общественницы, Милохин срочно улетел в Дубай. Там он продолжил снимать видеоролики и общаться с подписчиками.

В начале ноября появилась информация, что Милохину прислали повестку из военкомата по адресу, где находится TikTok-хаус в Московской области. Там некоторое время жил блогер. Приемный отец заявил, что сам Милохин не получал повестку.