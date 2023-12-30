Знаменитости 30 декабря 2023, 04:40 Данила Козловский запланировал гастроли по Европе в 2024 году Козловский анонсировал гастроли в 2024 году по Европе с авторским спектаклем РИА «Новости»

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Актер и режиссер Данила Козловский анонсировал в 2024 году гастроли по Европе с авторским спектаклем. На афишу обратило внимание издание «7 дней».

Козловский планирует представить на Западе премьеру авторского концерта. Актер отметил, что в представлении будут песни, танцы и неожиданные откровения.

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«Личная история, рассказанная и спетая от первого лица. Детство и семья, первая любовь, встречи с кумирами, любимые песни Фрэнка Синатры и ироничный взгляд на себя — все это музыкальный стендап Frank», — сказано в афише спектакля.

Из анонса следует, что представления запланированы на зиму и весну, пройдут они в Германии и на Кипре.

Ранее районный суд Москвы частично удовлетворил иск Данилы Козловского о защите чести и достоинстве. Суд постановил удалить из соцсетей материалы, порочащие его и не соответствующие действительности.