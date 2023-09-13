Знаменитости 13 сентября 2023, 15:45 Иск актера Данилы Козловского частично удовлетворили в суде Районный суд Москвы частично удовлетворил иск актера Данилы Козловского

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Пресненский районный суд Москвы частично удовлетворил иск актера театра и кино Данилы Козловского. Он подал его в отношении бизнесмена Виталия Бородина, общественной организации по борьбе с коррупцией и ИТАР-ТАСС. Причиной стало распространение заведомо ложной информации о знаменитости, которая порочила его честь и достоинство, пояснили в пресс-службе ведомства.

По информации суда, иск Козловского удовлетворили по пунктам об удалении информации из социальных сетей, которые не соответствовали действительности и порочили честь и достоинство актера, и выпуска опровержения.

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Информацию в социальных сетях признали ложной и потребовали удалить. Суд взыскал с Бородина в пользу Козловского компенсацию морального вреда в размере одного рубля. Остальные претензии актера оставили без удовлетворения.

Козловский подал в суд в апреле текущего года. Поводом к конфликту стало его отношение к спецоперации на Украине. Бородин отмечал, что Козловский — ярый противник СВО. В свою очередь, актер эту информацию опроверг.