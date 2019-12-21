Дана Борисова сдала тест на наркотики после атаки хейтеров

Телеведущая Дана Борисова опубликовала в Instagram фотографию с результатами анализов на наркотики. Так она решила ответить хейтерам, обвинившим ее в употреблении запрещенных препаратов.

На фотографии, которую Борисова разместила в Instagram, написано, что наркотических и психотропных веществ не обнаружено. Телеведущая также приложила снимки, где указано, сколько она заплатила и в каком месте сдавала анализы.

«Наркотических средств, психотропных веществ не обнаружено. Стоимость теста только на венозную кровь — 15 тысяч рублей. А я сдала еще волосы на наркотики, стоимость примерно такая же, и мочу. А также сдала все абсолютно идентичные тесты в „Первом меде“ на Пирогова. Тоже жду ответ и оттуда», — написала Борисова.

Она упрекнула своих хейтеров в том, что они очень «злобные» и пытаются добить тех, кто «слегка упал».

Судя по всему, справкам Борисовой поверили не все. Пост с результатами анализов она опубликовала днем 20 декабря, а на следующий день сделала новую запись с оправданиями. Телеведущая заверила поклонников, что у нее «серые обыкновенные глаза», свой вид она объяснила тем, что пишет книгу, которую собирается закончить до лета.

Пользователи призвали Борисову перестать всем что-то доказывать и начать радоваться жизни.