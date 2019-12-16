Телеведущая Дана Борисова рассказала «360» о конфликте со своей 12-летней дочерью. Собеседница телеканала опровергла сообщения о том, что бывший супруг, бизнесмен Максим Аксенов, отнял у нее ребенка. Также Борисова заявила, что давно не употребляет наркотики.

Ранее ведущая сообщила в Instagram, что Аксенов пришел к ней «с полицейским нарядом» и при ребенке «назвал недоделанной наркоманкой».

«Полицейские сфоткались со мной пошутили и уехали. Полина с папой тоже», — добавила она.

В разговоре с «360» Борисова уточнила, что дочь у нее не забирали: «Я сама попросила ее папу взять ее на пять дней, поскольку я пишу сейчас книгу и опаздываю со сроками сдачи». Бывший супруг живет в соседнем доме.

Книга будет называться «Жизнь под кайфом» и, по словам ведущей, расскажет про зависимость, ее знакомых, реабилитацию, а также даст практические советы родителям и близким наркоманов — «что — развод на деньги, а что действительно помогает».

Пособие ведущая пишет от руки, после чего читает на диктофон и отсылает полученный материал в издательство.

Дочь, как считает Борисова, залила эту рукопись водой, а потом испугалась и выбросила листы. Сама девочка это отрицала. В течение недели между матерью и дочерью произошел еще «ряд конфликтов»: девочка порезала шарф и шелковую блузку, в которой Борисова собиралась на передачу к Андрею Малахову.

Я адекватная мама, понимаю, что это подростковый возраст, и надо терпеть, и все такое. Но мне сейчас надо дописать книгу, и нервотрепки меня отвлекают. Дана Борисова телеведущая

По словам ведущей, когда она попросила бывшего мужа забрать дочь на несколько дней, он поначалу отказал, а в воскресенье около полуночи пришел за ребенком в сопровождении полицейских.

Борисова отдала дочь, и поблагодарила гостей «за то, что выручили».

Телеведущая отвергла обвинения в употреблении наркотиков, заявив, «360», что готова сдать любые анализы.

«Я чиста: 2,5 года без единого срыва. Мне нечего стыдиться», — сказала она.

Сама девочка сообщила в соцсетях, что после ссоры с матерью попала в больницу.

«В деталях все рассказывать не хочу, чтобы не делать хуже маме, но обо всех фактах знает полиция, скорая и опека», — написала она.

По словам девочки, «из-за происходящего» отец и приехал к ним с полицией.

«Потом для меня вызвали скорую, которая отвезла меня в детскую больницу. Слава Богу, ничего сверхсерьезного, врачи сказали: „До свадьбы заживет“», — уточнила она.

Дочь Борисовой добавила, что «не прятала, не жгла, не обливала, не мяла» записи своей матери.